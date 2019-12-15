حزب جبهة التحرير الوطني يهنيء الرئيس المنتخب تبون ويشيد بأجواء "الشفافية والنزاهة" التي سادت الاقتراع

الجزائر - أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، عن "أخلص تهانيه" إلى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، مشيدا بأجواء "النزاهة والشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية.

وأكد الحزب في بيان له أن "أبناء الشعب الجزائري برهنوا خلال هذا الاستحقاق عن وعيهم العالي وحسهم الوطني الأصيل وإرادتهم القوية في بناء مستقبل وطنهم، في كنف الأمن والاستقرار".

وفي ذات السياق، نوه الحزب ب"الصورة الحضارية التي ميزت الانتخابات الرئاسية وكذا تضافر جهود مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في طمأنينة وحرية".

وأعرب الحزب بهذه المناسبة عن دعمه لمسعى الرئيس المنتخب في "خدمة الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة"، مؤكدا "عزمه الراسخ واستعداده التام للمساهمة في تحقيق ما يطمح إليه الشعب الجزائري ويضمن له التقدم والنماء"، مضيفا بأن الشعب الجزائري "سيحقق تحت قيادتكم ما يصبو إليه وما يضمن تعزيز ثقته في مؤسسات بلاده وتكريس وحدته ولم شمل أبنائه".

وخلص البيان الى أن "التأييد الشعبي" الذي لقيه الرئيس المنتخب وما أبداه من "حرص على اعتماد سياسة اليد الممدودة"، يشكل "حافزا قويا للمضي قدما في إنجاز برنامجه الواعد للارتقاء بالجزائر إلى مكانتها اللائقة بها بين الأمم المتقدمة والشعوب الناهضة".

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني استعداده للتعاون والعمل مع رئيس الجمهورية المنتخب من أجل "رفع كل التحديات خدمة لمصلحة الجزائر وشعبها".