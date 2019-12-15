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 وزير الشؤون الدينية يكرم الفائزين في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن وتجويده

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات
 وزير الشؤون الدينية يكرم الفائزين في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن وتجويده

الجزائر - أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على تكريم المتسابقين أحمد بن سديرة وهيثم نور اليقين بلمهدي اللذين مثلا الجزائر في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره.

وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح الوزير أن فوز هذين المتسابقين "يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة لحفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم"، مبرزا أن هذا النجاح وكذا مشاركة ممثلين من الجزائر في لجان التحكيم للمسابقات الدولية لحفظ القرآن وتجويده "دليل على ثراء المخزون الثقافي والحضاري الذي تزخر به الجزائر، على غرار عبد الرحمان الثعالبي وعبد الحميد ابن باديس وغيرهم من العلماء الجزائريين الذين فسروا كتاب الله قديما وحديثا".

وبالمناسبة، كشف الوزير بأنه سيواصل "تقديم الترشيحات لمسابقات حفظ كتاب الله في المسابقات الدولية المختلفة"، معتبرا أن تكريم الوزارة للمتسابقين أحمد بن سديرة من ولاية باتنة وهيثم نور اليقين بلمهدي من ولاية سيدي بلعباس يعد عرفانا لنيلهما المرتبة الأولى والثانية على التوالي في مسابقة تونس الدولية وتشريفهما للجزائر.

للتذكير، سبق للطالب أحمد بن سديرة الفوز بالمرتبة الاولى في مسابقة قطر الدولية لحفظ القرآن.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 18:18
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 وزير الشؤون الدينية يكرم الفائزين في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن وتجويده
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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