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انطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج لموسمي 2020 و2021

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
انطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج لموسمي 2020 و2021

الجزائر- انطلقت يوم الأحد عملية التسجيل للقرعة بالنسبة للراغبين في أداء فريضة الحج لموسمي 2020 و2021, وذلك في مختلف مقرات البلديات عبر الوطن أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان سابق أن عملية التسجيلات "ستستمر الى غاية السبت 18 يناير 2020, على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 يناير 2020".

وأوضح ذات المصدر أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين 2020 و2021 وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر2019, مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج, فضلا عن ضمان تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين".

ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني:www.interieur.gov.dz.

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للإشارة, فإنه يشترط للتسجيل لموسمي حج 2020 و2021, أن يكون المسجل من جنسية جزائرية مع حيازة جواز سفر بيومتري غير منتهي الصلاحية وعدم الحج خلال السبع (07) سنوات السابقة, بالإضافة إلى بلوغ سن تسعة عشر (19) سنة كاملة يوم التسجيل, ويشترط ملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة تحت تصرف المواطن سواء عبر شبكة الأنترنت أو بالبلدية.

وتتضمن الشروط أيضا إجبارية المحرم الشرعي للنساء البالغ سنهن أقل من 45 سنة, أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها, ويشترط على المرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها أن يسجلا معا عبر نفس تطبيقية التسجيل سواء عبر شبكة الأنترنت, من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فقط, أو عبر الشبكة الداخلية الوزارية (الانترانت) بمقر البلدية.

ويشترط أن يقوم المحرم الشرعي للمرأة بالتسجيل أولا ثم تقوم هي بالتسجيل بعده, بحيث يتم إدخال رقم تسجيل المحرم ليظهر اسمه ولقبه, ثم يتم تأكيد البيانات والتسجيل, وفي حالة تسجيلها لوحدها دون محرم فإنها ستفوز وحدها فقط.

وقد دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الراغبين في التسجيل إلى "التأكد من إدخال جميع البيانات بصفة صحيحة ودقيقة, مع مراجعة جميع المعلومات قبل تأكيد التسجيل والتحقق من عدم نسيان إدخال بيانات المحرم بالنسبة للمرأة المرفوقة".

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 18:18
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انطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج لموسمي 2020 و2021
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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