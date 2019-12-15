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مجلس الأمة يشارك في مؤتمر حول "المشاركة الفعالة للشتات في مسار بناء الدولة"بجورجيا

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - يشارك مجلس الأمة في أشغال مؤتمر حول "المشاركة الفعالة للشتات في مسار بناء الدولة", المنظم من قبل الشبكة البرلمانية لسياسات الشتات التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع تنظيمه غدا الاثنين بعاصمة جورجيا, تبليسي.

وأوضح بيان لمجلس الامة اليوم الاحد أن هذا اللقاء سيناقش عدة مواضيع من بينها "آليات مشاركة الشتات في بناء الدولة" وكذا "دور الشتات في خلق صورة إيجابية عن البلد الأصل".

وسيمثل المجلس في هذا المؤتمر السيد محمد الطيب العسكري, عضو مجلس الأمة.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:45
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مجلس الأمة يشارك في مؤتمر حول "المشاركة الفعالة للشتات في مسار بناء الدولة"بجورجيا
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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