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الرئيس الصحراوي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
الرئيس الصحراوي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, رسالة تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر, أشاد فيها بـ"التجربة الجزائرية المتميزة التي كانت في مستوى التطلعات".

وتوجه الرئيس الصحراوي في رسالته, باسمه الخاص وباسم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية, بـ"أحر التهاني القلبية الصادقة" للسيد تبون, متمنيا له "كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة النبيلة السامية التي كلفه بها الشعب الجزائري الشقيق", مضيفا أنه "تابع رفقة العالم أجمع, باهتمام وإعجاب وتقدير, مسار تجربة جزائرية متميزة كانت في مستوى التطلعات", توجت بإعلان السيد تبون رئيسا منتخبا للجزائر.

وأكد السيد غالي أن الشعب الصحراوي "لا يمكنه إلا أن يعبر عن عميق الارتياح والأمل إزاء هذه الخطوة الجبارة", معربا عن أمله في أن يحقق الرئيس تبون "إرادة وطموح الشعب الجزائري الشقيق في بناء جزائر حديثة تمضي قدما على درب الوفاء لعهد الشهداء, تتعزز فيها سيادة القانون ودولة المؤسسات والتنمية والرخاء والازدهار".

وبذات المناسبة, جدد السيد غالي التأكيد على "إرادته الصادقة وعزمه الأكيد على توطيد علاقات الأخوة والصداقة التي طالما جمعت الشعبين والبلدين الشقيقين في الجزائر والصحراء الغربية", منوها ب"بقاء الشعب الجزائري دائما سندا قويا وثابتا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير, انسجاما مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في كنف التعاون وحسن الجوار والاحترام المتبادل".

للتذكير, فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر بنسبة بلغت 58,15 بالمائة, بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمائة, علي بن فليس بنسبة 10,55 بالمائة, عز الدين ميهوبي ب7,26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد بنسبة بلغت 6,66 بالمائة.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:46
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الرئيس الصحراوي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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