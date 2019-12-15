شيخ الزاوية القاسمية رئيس رابطة الرحمانية للزوايا العلمية يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر - وجه شيخ الزاوية القاسمية رئيس رابطة الرحمانية للزوايا العلمية الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني رسالة تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019 تمنى له فيها ان يقود الجزائر نحو حياة افضل تسودها روح الاخوة و الوئام و تتكافأ فيها الفرص و تتساوى حظوظ العيش الكريم و يعمها السلام .

كما اعرب عن الامل في ان يكون هذا الحدث "فاتحة عهد جديد تتعزز فيه المكاسب و تستردك النقائص و تتجه الارادة الى الاصلاح الشامل في المجالات التربوية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية فضلا عن الاصلاحات السياسية".

و جاء في الرسالة "ان شعبنا يتطلع الى بناء دولة الحق و العدل حيث تصان الحقوق و الحريات و تستثمر الكفاءات و حيث يجد كل فرد نصيبه و حظه و ينال كل ذي حق حقه".

و اضاف شيخ زاوية القاسمية أن الشعب الجزائري "يريد التصالح مع ذاته بتثبيت عناصر هويته و التحرر من كل تبعية لغيره و لاسيما فيما يتعلق بثوابت و مقومات شخصيته، لغة و ثقافة وطنية و قيما روحية و أخلاقية".

و أشار الى رسالة الشهداء في ضرورة الوفاء لأمانة نوفمبر و أمانة الاستقلال و العمل لتحقيق اهدافها و السعي جاهدين لبلوغ غاياتها "مستمدين العون من الله معتصمين دائما بحبله".

و ختم شيخ زاوية القاسمية رسالته بالقول "نسأل الله ان يعينكم و يسدد خطاكم و يوفق للصالحات عملكم و مسعاكم ".