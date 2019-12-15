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ملك البحرين يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب تبون ويشيد بالعلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر -هنأ ملك البحرين, الملك حمد بن عيسى آل خليفة, يوم السبت, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية, مشيدا بالعلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين.

وأعرب ملك البحرين, في برقية التهنئة, عن "خالص تهانيه" للسيد تبون, متمنيا له "كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار", مشيدا في نفس الوقت ب"العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين".

كما بعث ولي عهد البحرين, الأمير سلمان بن حمد آل خليفة, برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب, متمنيا له "كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء البحريني, الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, السيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية, مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

للتذكير,فاز الرئيس عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي بنسبة بلغت 58,15 بالمائة, بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمائة, علي بن فليس بنسبة 10,55 بالمائة, عز الدين ميهوبي, ب7,26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد, بنسبة بلغت 6,66 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
ملك البحرين يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب تبون ويشيد بالعلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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