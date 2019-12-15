محمود عباس يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ويتطلع لتعزيز العلاقات بين الجزائر وفلسطين

و أكد السيد عباس, في برقية التهئنة, أن انتخاب السيد تبون رئيسا للجزائر "دليل على ثقة الشعب الجزائري الشقيق بقيادتكم الحكيمة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة الجزائر نحو المزيد من الديمقراطية و تحقيق طموحات الشعب الجزائري الشقيق", معربا عن ثقته بأن الجزائر "ستجتاز هذه الظروف الحالية نحو المزيد من الرخاء والازدهار".
و أعرب الرئيس الفلسطيني, في البيان عن "تطلعه" للعمل مع القيادة الجزائرية من أجل "تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين شعبينا وبلدينا في جميع المجالات", متقدما بالشكر للجزائر "لدورها التاريخي والمتواصل الذي لعبته في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة" على طريق نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
للتذكير, فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي بنسبة بلغت 58,15 بالمائة, بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمائة, علي بن فليس بنسبة 10,55 بالمائة, عز الدين ميهوبي, ب7,26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد, بنسبة بلغت 6,66 بالمائة.