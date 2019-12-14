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محمود عباس يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ويتطلع لتعزيز العلاقات بين الجزائر و فلسطين مستقبلا

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - هنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم السبت، السيد عبد المجيد تبون، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تطلعه للعمل معه من أجل تعزيز علاقات التعاون و الأخوة بين الشعبين والبلدين في جميع المجالات.

و أكد السيد عباس، في برقية التهئنة، أن انتخاب السيد تبون رئيسا للجزائر "دليل على ثقة الشعب الجزائري الشقيق بقيادتكم الحكيمة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة الجزائر نحو المزيد من الديمقراطية و تحقيق طموحات الشعب الجزائري الشقيق"، معربا عن ثقته بأن الجزائر "ستجتاز هذه الظروف الحالية نحو المزيد من الرخاء والازدهار".

و أعرب الرئيس الفلسطيني، في البيان عن "تطلعه" للعمل مع القيادة الجزائرية من أجل "تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين شعبينا وبلدينا في جميع المجالات"، متقدما بالشكر للجزائر "لدورها التاريخي والمتواصل الذي لعبته في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة" على طريق نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. 

للتذكير، فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي بنسبة بلغت 58،15 بالمائة، بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17،38 بالمائة، علي بن فليس بنسبة 10،55 بالمائة، عز الدين ميهوبي، ب7،26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6،66 بالمائة.

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محمود عباس يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ويتطلع لتعزيز العلاقات بين الجزائر و فلسطين مستقبلا
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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