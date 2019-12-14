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رئيس الدولة الاماراتي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 17:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر - بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019.

بدورهما، بعث كل من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

للتذكير، فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بانتخابات 12 ديسمبر بنسبة بلغت 58،15 بالمائة، بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17،38 بالمائة، علي بن فليس بنسبة 10،55 بالمائة، عز الدين يهوبي، ب7،26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6،66 بالمائة.

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رئيس الدولة الاماراتي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 17:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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