ملوك ورؤساء و شخصيات يهنئون الرئيس الجديد تبون اثر فوزه في الانتخابات

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى السيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.
كما هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبد المجيد تبون اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر.
وبنفس المناسبة، قدم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي تهانيه للرئيس الجديد و أعرب في بيان له عن خالص تهانيه للجزائر بنجاح الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز السيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.
وبارك رئيس البرلمان العربي للرئيس تبون على "الثقة الكبيرة" التي حصل عليها من الشعب الجزائري، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية. وثمن عاليا الوعي الكبير الذي تحلى به الشعب الجزائري في الحفاظ على أمن و استقرار الجزائر.
للتذكير، تحصل السيد تبون على المرتبة الاولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس بنسبة بلغت 58.15 بالمائة، متبوعا بالمترشح عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في المركز الثاني بنسبة 17.38 بالمائة، بينما جاء علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في المركز الثالث بنسبة 10.55 بالمائة من الأصوات.
وتحصل عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي على نسبة 7.26 بالمائة في المركز الرابع، بينما حل المترشح عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، خامسا بنسبة 6.66 بالمائة من الأصوات.