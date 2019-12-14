السيد قوجيل يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر - تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، اليوم السبت، بتهانيه للسيد عبد المجيد تبون إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر، مشيدا بنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي "ستحفظه الذاكرة الوطنية في سجل انتصارات الأمة".

وتوجه السيد قوجيل في رسالة له، ب"خالص التهنئة والتبريك للشعب الجزائري إثر نجاح الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019"، واعتبر أن هذا التاريخ "ستحفظه الذاكرة الوطنية في سجل انتصارات الأمة"، كما تقدم بهذه المناسبة ب"خالص التهاني إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية المنتخب، متمنيا له التوفيق والسداد في المهام السامية الموكلة له".

وتوجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة بالشكر إلى المترشحين الذين تقدموا إلى الشعب الجزائري عبر هذا الاستحقاق والذين "أبانوا عن روح مسؤولية عالية مقرونة برغبة بينة في خدمة الشعب والوطن".

وفي ذات السياق، ثمن ذات المسؤول، "الدور الكبير الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشيدا بـ"جهودها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق التاريخي"، الذي وصفه بـ "الخطوة الأولى في مسار بناء الجزائر الجديدة".

وهنأ بذات المناسبة، "كل المصالح التابعة للدولة التي سهرت على توفير أسباب نجاح الاستحقاق وتأمين العملية الانتخابية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقيادته المجاهدة"، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي "أوفى بما عاهد به الشعب الجزائري حيث عمل منذ بداية الحراك الشعبي على تأمينه ومرافقته ليصل به اليوم إلى مبتغاه النبيل عبر الوفاء بالالتزام الدستوري وتمكين الشعب من ممارسة حقه السيد باعتباره مصدر كل السلطات في اختيار رئيس للبلاد".

واختتم السيد قوجيل رسالته بالتأكيد على أن الجزائر تعيش اليوم، "ثمرة هذا الوعد الصادق بنجاح شعبنا الكريم في اجتياز استحقاق وطني هام، بتضافر جهود المخلصين والغيورين على بلادنا من أجل إخراج الجزائر من مضيق أزماتها إلى بر الأمان بالتسلح باليقظة والحكمة والتبصر، وفاء لمثل ثورة نوفمبر المجيدة وشهداءنا الأبرار".