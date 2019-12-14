توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 ديسمبر 2019، في عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت أربع (04) مطارق ضغط وأربعة (04) مولدات كهربائية وثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بتندوف/ن.ع.3، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (01) كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي".
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في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، بتبسة/ن.ع.5، أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا 11120 قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني، بغليزان/ن.ع.2، شخصا بحوزته سلاح (01) ناري تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة".
من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود، بتلمسان/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، ستة عشر (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.