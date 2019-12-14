Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بجنوب البلاد، خمسة أشخاص من بينهم تاجري مخدرات وبحوزتهما كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 ديسمبر 2019، في عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت أربع (04) مطارق ضغط وأربعة (04) مولدات كهربائية وثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بتندوف/ن.ع.3، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (01) كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي".

إقرأ أيضا : توقيف شخصين وحجز أزيد من 34 كلغ من الكيف المعالج بعنابة

في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، بتبسة/ن.ع.5، أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا 11120 قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني، بغليزان/ن.ع.2، شخصا بحوزته سلاح (01) ناري تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود، بتلمسان/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، ستة عشر (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.14

السيد قوجيل يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

19.12.14

البطولة الإفريقية للألواح الشراعية "بيك تكنو 293": 14 بحارا جزائريا  حاضرا في موعد جربة 

19.12.14

مواصلة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، من الملفات الثقيلة على طاولة…

19.12.14

توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد

19.12.14

تبون يدعو إلى حوار "جاد" ويلتزم بتغيير الدستور ومراجعة قانون الانتخابات

19.12.14

الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الأكثــر قـراءة

19.12.12

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.11

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل