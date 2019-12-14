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الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر - هنأت الحكومة الاسبانية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 12 ديسمبر 2019 معتبرة الجزائر "شريكا استراتيجيا" لإسبانيا تقيم معه تعاونا "مثاليا" في عديد المجالات.

وقد أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الاسبانية اليوم السبت أن حكومة اسبانيا "واثقة من مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر في هذه المرحلة الجديدة من الإصلاحات مما يسمح بالاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري و ضمان استقرار البلد".

وبهذه المناسبة، ذكرت الحكومة الاسبانية أن الجزائر "شريك استراتيجي لإسبانيا في المنطقة المغاربية حيث تقيم معها تعاونا مثاليا في العديد من المجالات" معربة عن أمل اسبانيا في "مواصلة هذا التعاون مع الجزائر خدمة لشعبينا و المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها".

يذكر أن عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 12 ديسمبر الماضي بنسبة 58،15% من الأصوات المعبر عنها.

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الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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