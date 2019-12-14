الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون

وأوضح ذات المصدر أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى "الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر تجمعهما شراكة مفيدة لكلا البلدين تتسم بالاحترام".
وتتطلع الولايات المتحدة الامريكية --يؤكد البيان-- إلى "العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن "الشعب الجزائري عبر عن تطلعاته ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع، بل في الشوارع كذلك"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلمية".