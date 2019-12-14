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الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون

الجزائر - هنأت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر على جراء الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، بغية "تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة"، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح ذات المصدر أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى "الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر تجمعهما شراكة مفيدة لكلا البلدين تتسم بالاحترام".

وتتطلع الولايات المتحدة الامريكية --يؤكد البيان-- إلى "العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن "الشعب الجزائري عبر عن تطلعاته ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع، بل في الشوارع كذلك"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلمية".

آخر تعديل على السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:51
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الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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