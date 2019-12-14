الخليفة العام للطريقة التيجانية يهنأ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

وحملت الرسالة - حسب نفس المصدر- عبارات التهنئة و الدعم للرئيس الجديد. كما شملت دعوته إلى "الالتفاف حول الجزائريين و السعي لتحقيق مطالبهم المشروعة مع الحفاظ على ركائز الأمة الجزائرية الواحدة الموحدة من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها".
وحملت الرسالة أيضا ثناء الشيخ العرابي على الشعب الجزائري الذي اعتبره "حكما عادلا و فاصلا في المنعطفات الكبرى" ، مؤكدا أن توجه الجزائريين إلى صناديق الاقتراع عبر ربوع الوطن في هدوء و سكينة من أجل الوطن و الجزائر و الوطن أولا و أخيرا ما هو إلا "دليل على مستوى الوعي الكبير الذي أصبح يتحلى به المواطن الجزائري"، معتبرا أن هذه النقطة هي "بداية الإصلاح الحقيقي للوطن و الأمة".
كما أثنى الخليفة العام للطريقة التيجانية في رسالته على الدور الرئيسي و الهام الذي أدته مختلف مصالح الأمن في مرافقة العملية الانتخابية والتي جعلت منها عرسا حقيقيا للجزائر.