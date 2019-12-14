الخليفة العام للطريقة التيجانية يهنأ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الأغواط - وجه الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ محمد بن علي العرابي بعين ماضي بولاية الأغواط رسالة تهنئة إلى السيد عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019، حسبما أفاد لوأج اليوم السبت المكلف بالإعلام لدى الزاوية التيجانية بشار التيجاني.

وحملت الرسالة - حسب نفس المصدر- عبارات التهنئة و الدعم للرئيس الجديد. كما شملت دعوته إلى "الالتفاف حول الجزائريين و السعي لتحقيق مطالبهم المشروعة مع الحفاظ على ركائز الأمة الجزائرية الواحدة الموحدة من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها".

وحملت الرسالة أيضا ثناء الشيخ العرابي على الشعب الجزائري الذي اعتبره "حكما عادلا و فاصلا في المنعطفات الكبرى" ، مؤكدا أن توجه الجزائريين إلى صناديق الاقتراع عبر ربوع الوطن في هدوء و سكينة من أجل الوطن و الجزائر و الوطن أولا و أخيرا ما هو إلا "دليل على مستوى الوعي الكبير الذي أصبح يتحلى به المواطن الجزائري"، معتبرا أن هذه النقطة هي "بداية الإصلاح الحقيقي للوطن و الأمة".

كما أثنى الخليفة العام للطريقة التيجانية في رسالته على الدور الرئيسي و الهام الذي أدته مختلف مصالح الأمن في مرافقة العملية الانتخابية والتي جعلت منها عرسا حقيقيا للجزائر.