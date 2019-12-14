الجزائر تدخل عهدا جديدا يطبعه التفاؤل و الأمل "صحافة جهوية"

قسنطينة - نقلت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها اليوم السبت بأن الانتخابات الرئاسيات ل12 ديسمبر التي أفرزت فوز عبد المجيد تبون بمنصب القاضي الأول للبلاد مكنت الجزائر من دخول عهدا جديدا يطبعه التفاؤل و الأمل.

وأفادت يومية النصر بأنه خلال أول ندوة صحفية له عقب الإعلان عن النتائج صرح الرئيس المنتخب بأنه "يمد يده للحراك من أجل مباشرة حوار جاد في مصلحة الجزائر و الجزائر فقط" مؤكدا "مواصلة مكافحة الفساد و المفسدين".

وكشفت جريدة "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأنه خلال ذات الندوة الصحفية وعد رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار ل"رجال الأعمال مستحدثي الثروة و مناصب الشغل الذين كانوا من ضحايا العصابة" فيما نقلت يومية "لاست ريبيبلوكان" بأن الرئيس تعهد بالقيام ب"إصلاح عميق" للدستور و بأن تشكيلة جهازه التنفيذي المقبل ستضم شبابا تقل أعمارهم عن ال30 سنة.

وعادت عديد الصحف الصادرة بشرق البلاد للحديث عن يوم الاقتراع من خلال التطرق لسير عملية التصويت عبر عديد الولايات.

وقد نقلت جريدة النصر الصادرة بقسنطينة يوم الاقتراع من الجزائر العاصمة مفيدة بأنه على عكس جميع التوقعات جرى الاقتراع بالعاصمة في جو من الهدوء حتى و إن كان قد تم تنظيم مسيرات في نفس اليوم.

وخصصت يومية "لاست ريبيبلوكان" عدة صفحات لسير عملية الاقتراع الرئاسي والذي تم تناقل عملية سيره من ولايات عنابة و قسنطينة و أم البواقي و باتنة و نقل أصداء الحوادث التي تخللت الاقتراع ببجاية و التوقيفات التي تم القيام بها بقالمة بسبب عرقلة عملية التصويت.

كما تحدثت جريدتا النصر و "لاست ريبيبلوكان" عن تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية التي نظمها بالجزائر العاصمة و التي أكد خلالها بأن هيئته "نجحت في مهمتها المتمثلة في الحفاظ على أصوات الشعب" خلال رئاسيات ال12 ديسمبر و مؤكدا بأن "محاضر فرز جميع مكاتب التصويت ستكون متاحة عبر موقع السلطة و ستشكل بنك معلومات في متناول الجميع و ستظل في سجلات التاريخ".