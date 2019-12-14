انتخاب عبد المجيد تبون يتصدر الصفحات الأولى للصحافة الوهرانية

وكتبت جريدة " الجمهورية " بالبند العريض في صفحتها الأولى " الجزائر نجحت" مبرزة ان " الشعب لبى النداء وأسكت الأعداء". وذكرت الصحيفة في افتتاحية بعنوان " صوت الشعب" أن " الشعب وقع بانتخابه رئيسه الجديد على الدخول في جمهورية جديدة التي كان يصبو أليها الحراك السلمي الذي بدأ في 22 فبراير 2019 للمطالبة بالتغيير الجذري بطريق حضاري وسلمي". وأضاف كاتب الافتتاحية يقول " الجزائر، الدولة والشعب يريدون العيش على غرار الدول الأخرى في استقرار وهدوء لضمان لأبنائهم المزيد من التقدم ومواجهة كل المشاكل في عالم لا يرحم".

ومن جهتها خصصت يومية " كاب اوست " صفحتها الأولى لهذا الحدث الوطني تحت عنوان " تبون رئيس لكل الجزائريين" . وفي افتتاحية بعنوان" تبون أول رئيس للجزائر الجديدة" قالت الجريدة " لقد تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية بعد نال الثقة 15ر 58 بالمائة من الناخبين .وهو ثامن رئيس للجزائر والجزائريين غير أنه أول رئيس للجزائر الجديدة". واضافت ذات الصحفية تقول " تم انتخاب تبون في ظرف تمر فيه البلاد بأزمة حيث تحاول أيادي خفية زرع الفرقة في جزائر مقاومة و لا يقدر أحد النيل منها" مشيرة إلى " أن عبد المجيد تبون هو الرئيس الذي سيجمع الجزائريين حول هدف واحد ،هو جزائر قوية، ديمقراطية ومزدهرة ".

كما تطرقت جريدتا " واست تريبين " و" كارفور دالجيري" في صفاحاتهما الداخلية الى عملية الانتخاب بولايات غرب وجنوب غرب الوطن ونتائج الاقتراع وردود فعل المترشحين الخمسة لهذا الاستحقاق الرئاسي.