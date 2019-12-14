تبون يشدد على أنه لا أحد بإمكانه الادعاء بامتلاك الوصاية على الجزائر

الجزائر - شدد الرئيس المنتخب في اقتراع 12 ديسمبر عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، على أنه "لا أحد بإمكانه الادعاء بأنه يمتلك الوصاية على الجزائر"، مضيفا بأن السياسة الخارجية للبلاد تقوم على "مبدأ المعاملة بالمثل".

وفي ندوة صحفية نشطها بالعاصمة عقب الإعلان عن النتائج الأولية للاقتراع الرئاسي الذي حاز فيه على الأغلبية، تطرق السيد تبون إلى ملف السياسة الخارجية حيث أكد على كونه "جد حساس عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية"، مؤكدا على أنه "لا أحد بإمكانه الادعاء بأنه يمتلك الوصاية على الجزائر".

كما رد الرئيس المنتخب على سؤال يتعلق بالعلاقة مع المملكة المغربية و مسألة غلق الحدود التي تعود إلى سنة 1994، و التي اعتبرها "حساسة لأقصى درجة" ليصرح قائلا: "هناك ظروف أدت إلى هذا الوضع، و زوال العلة لا يكون إلا بزوال أسبابها"، متوقفا بالمقابل عند الروابط الطيبة التي تجمع بين الشعبين الجزائري و المغربي.

وبعد أن أشار إلى ان السياسة الخارجية للجزائر تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل و الند للند"، ذكر السيد تبون بأن الجزائر تعد "دولة محورية"، سواء كان على المستوى الإفريقي أو المتوسطي أو العربي.

وعلى صعيد آخر، تطرق السيد تبون إلى منطقة القبائل التي عرفت أدنى نسب المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى أمس الخميس و التي قال عنها بأنه "يحمل لها شعورا خاصا"، معربا عن أمله في زيارتها قريبا.

كما لفت في ذات الصدد إلى أن "الانتخابات انتهت و الجزائر تتسع لكل الجزائريين من أبنائها دون إقصاء أي كان".

وفي ملف آخر يتعلق بحرية التعبير و الصحافة، شدد الرئيس الجديد على أنه "سيحارب و بشراسة كل الآفات التي قد تمس بها".

وفي إجابته على سؤال يتصل بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه انتخابه رئيسا للجزائر، اكتفى السيد تبون بالرد: "لا أجيب على الرئيس الفرنسي و لا أعترف إلا بالشعب الجزائري".

للتذكير، كان السيد تبون قد فاز بالرئاسيات التي شارك فيها بصفته مترشحا حرا، حيث حاز نسبة 58.15 بالمائة (4.945.116 صوت معبر عنه)، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها نهار يوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.