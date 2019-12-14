الرئيس المنتخب تبون يعلن عن نيته في إجراء تغيير عميق للدستور الحالي

الجزائر - أعلن الرئيس المنتخب في رئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، عن إجراء "تغيير عميق" للدستور، مع الشروع "قريبا" في مشاورات مع "من يهمه الأمر" لإثراء القانون الأسمى للبلاد تمهيدا لإرساء "الجمهورية الجديدة".

وفي ندوة صحفية له، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي الذي كان الفائز فيه، ذكر السيد تبون بالالتزامات التي كان قد قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، حيث قال "خلال الأشهر الأولى يجب أن يشعر الشعب بالصدق في الالتزامات و أولها الذهاب بسرعة نحو التغيير و ما يجسده هو الاتجاه نحو جمهورية جديدة من خلال مراجعة الدستور".

وكشف الرئيس المنتخب في هذا الإطار عن إجراء "تغيير عميق للدستور مع كل ما يهمه الأمر''، مشيرا إلى مباشرة جولات من المشاورات مع المنظومة الجامعية و الطبقة المثقفة و بعدها الجالية الوطنية بالخارج من أجل إثراءه، على أن يطرح للاستفتاء الشعبي بعدها، ليضيف بأنه و مع موافقة الشعب على القانون الأسمى الجديد للبلاد "سنكون قد أسسنا للجمهورية الجديدة".

ودائما في إطار حديثه عن الالتزامات التي كان قد تعهد بتحقيقها في حال وصوله لرئاسة الجمهورية، أشار السيد تبون إلى أن قانون الانتخابات سيكون بدوره محل مراجعة.

وأوضح الرئيس المنتخب بأن القانون الحالي "لم يعد يؤدي ما عليه للوصول الى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان، لها المصداقية الكاملة لأخذ القرار"، ليتابع بأنه سيكون هناك قانون جديد "أتمنى أن نفصل فيه المال عن الانتخابات".

كما تعهد السيد تبون بعدم انشاء حزب سياسي جديد أو حركة ملتزما باشراك الشباب في الحكومة المقبلة.

للتذكير، كان السيد تبون قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي شارك فيها بصفته مترشحا حرا، حيث حاز بنسبة 58.15 بالمائة، حسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلن عنها نهار اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقد تحصل السيد تبون على 4.945.116 صوت معبر عنه، أي بنسبة 58.15 بالمائة.