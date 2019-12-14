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تبون يدعو إلى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر 

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - دعا السيد عبد المجيد تبون الذي تم انتخابه رئيسا للجمهورية، اليوم الجمعة، المشاركين في الحراك الشعبي الى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر.

 وقال السيد تبون في أول رد فعل له بعد انتخابه رئيسا للبلاد: "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط".

وتابع ان هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت ان تعصف بالشعب الجزائري"، متعهدا بالعمل على "انصاف كل من ظلم من طرف العصابة".

وأكد السيد تبون بالمناسبة أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية"، مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".

ولم يفوت الرئيس الجديد للبلاد الفرصة لتوجيه "تحية خالصة الى الجيش الوطني الشعبي ، سليل جيش التحرير الوطني، وقيادته الرشيدة والمجاهدة"، خاصا بالذكر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالج، وكذا قوات الجيش وأسلاك الأمن التي "سيرت الاحداث بحكمة وتبصر وضمنت الحماية المطلقة للحراك".

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تبون يدعو إلى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر 
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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