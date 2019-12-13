بن فليس يؤكد أنه لن يطعن في نتائج الانتخابات ويدعو للحفاظ على استقرار البلاد -

إنتخاب تبون في سياق القطيعة و التغيير -

السيد تبون يشكر الجزائريين على الثقة التي وضعوها في شخصه -

شرفي يؤكد نجاح السلطة المستقلة للانتخابات في صون الأمانة المنبثقة عن تصويت الشعب -

مالي: إنطلاق أشغال الحوار الوطني الشامل غدا السبت في باماكو -

رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام -

مقر المداومة الوطنية لعبد المجيد تبون: فرحة و هتافات و زغاريد بعد الإعلان عن النتائج الأولية -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 81ر65 دولارا للبرميل -

السيد ميهوبي يؤكد إحترامه للإرادة الشعبية ودعمه للرئيس المنتخب -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة الاجمالية بلغت 39.83 بالمائة -

محمد شرفي: العملية الانتخابية كانت في مستوى التطلعات والجزائر دخلت عهدا جديدا -

نشرية خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الجمعة بعدة ولايات من الشمال و الهضاب العليا -

السيد تبون يفوز بالرئاسيات بنسبة 58.15 بالمائة -

رئاسيات 12 ديسمبر: مشاركة هامة في الولايات، النسبة الاجمالية 93ر39 في المائة -

رئاسيات : المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر -

حضور مكثف للإعلام الأجنبي -

مدير حملة المترشح ميهوبي : الانتخابات كانت ناجحة بكل المقاييس -

رئاسيات : تواصل عملية الفرز في ظروف حسنة بمراكز الانتخاب على مستوى ولايات الوطن -

رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الخامسة مساءا -