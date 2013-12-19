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رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 كانون1/ديسمبر 2019 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام

 الجزائر - فيما يلي الارقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت امس الخميس والتي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وأسفرت نتائجها الاولية عن فوز المترشح عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة قدرت ب58،15 بالمائة.

    - الهيئة الناخبة: 161 474 24 مسجل

    - عدد الهيئة الناخبة من افراد الجالية: 308 914 مسجل

    - نسبة التصويت داخل الوطن : 13 ، 41 بالمائة اي ما يعادل 804 747 9 ناخب

    - عدد الاصوات المعبر عنها:  346 504 8 ناخب

    - النسبة الاجمالية للمشاركة بما فيها الجالية : 83، 39 بالمائة

    - عدد الاصوات الملغاة:  458 243 1 صوت 

    - عدد الاصوات المتنازع عليها: 588 11 صوت

    - عدد مكاتب التصويت : 239 61 مكتب

    - عدد مراكز الانتخاب: 295 13 مركز

 

الاصوات المعبر عنها حسب الترتيب التنازلي من صاحب اعلى عدد من الاصوات

 

   - عبد المجيد تبون تحصل على 116 945 4 صوت معبر عنه اي بنسبة اجمالية قدرت  ب 15 ، 58 بالمائة.

   - عبد القادر بن قرينة تحصل على 735 477 1 صوت معبر عنها اي بنسبة اجمالية تقدر ب 38 ، 17 بالمائة.

   - علي بن فليس  تحصل على 934 896 صوت معبر عنها اي بنسبة 55 ، 10 بالمائة.

   -  عز الدين ميهوبي تحصل على 753 617 صوت معبر عنها اي بنسبة 26 ، 7 بالمائة.

   - عبد العزيز بلعيد تحصل على 808 566 صوت معبر عنها  اي بنسبة 6ر66 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 كانون1/ديسمبر 2019 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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