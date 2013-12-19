رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام

- الهيئة الناخبة: 161 474 24 مسجل
- عدد الهيئة الناخبة من افراد الجالية: 308 914 مسجل
- نسبة التصويت داخل الوطن : 13 ، 41 بالمائة اي ما يعادل 804 747 9 ناخب
- عدد الاصوات المعبر عنها: 346 504 8 ناخب
- النسبة الاجمالية للمشاركة بما فيها الجالية : 83، 39 بالمائة
- عدد الاصوات الملغاة: 458 243 1 صوت
- عدد الاصوات المتنازع عليها: 588 11 صوت
- عدد مكاتب التصويت : 239 61 مكتب
- عدد مراكز الانتخاب: 295 13 مركز
الاصوات المعبر عنها حسب الترتيب التنازلي من صاحب اعلى عدد من الاصوات
- عبد المجيد تبون تحصل على 116 945 4 صوت معبر عنه اي بنسبة اجمالية قدرت ب 15 ، 58 بالمائة.
- عبد القادر بن قرينة تحصل على 735 477 1 صوت معبر عنها اي بنسبة اجمالية تقدر ب 38 ، 17 بالمائة.
- علي بن فليس تحصل على 934 896 صوت معبر عنها اي بنسبة 55 ، 10 بالمائة.
- عز الدين ميهوبي تحصل على 753 617 صوت معبر عنها اي بنسبة 26 ، 7 بالمائة.
- عبد العزيز بلعيد تحصل على 808 566 صوت معبر عنها اي بنسبة 6ر66 بالمائة.