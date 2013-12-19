رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة الاجمالية بلغت 39.83 بالمائة

الجزائر - بلغت نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات الرئاسية 39.83 المائة، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح ذات المسؤول، في ندوة صحفية، أن هذه النسبة الاجمالية، تشمل نسبة المشاركة على المستوى الوطني و تلك المتعلقة بمشاركة الجالية الوطنية بالخارج.

نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 13، 41 بالمائة

الجزائر - بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على المستوى الوطني 13، 41 بالمائة، حسبما أعلن عنه اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام

الجزائر - فيما يلي الارقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت امس الخميس والتي أعلن عنها اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وأسفرت نتائجها الاولية عن فوز المترشح عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة قدرت ب58،15 بالمائة.

- الهيئة الناخبة: 161 474 24 مسجل

- عدد الهيئة الناخبة من افراد الجالية: 308 914 مسجل

- نسبة التصويت داخل الوطن : 13 ، 41 بالمائة اي ما يعادل 804 747 9 ناخب

- عدد الاصوات المعبر عنها: 346 504 8 ناخب

- النسبة الاجمالية للمشاركة بما فيها الجالية : 83، 39 بالمائة

- عدد الاصوات الملغاة: 458 243 1 صوت

- عدد الاصوات المتنازع عليها: 588 11 صوت

- عدد مكاتب التصويت : 239 61 مكتب

- عدد مراكز الانتخاب: 295 13 مركز

الاصوات المعبر عنها حسب الترتيب التنازلي من صاحب اعلى عدد من الاصوات

- عبد المجيد تبون تحصل على 116 945 4 صوت معبر عنه اي بنسبة اجمالية قدرت ب 15 ، 58 بالمائة.

- عبد القادر بن قرينة تحصل على 735 477 1 صوت معبر عنها اي بنسبة اجمالية تقدر ب 38 ، 17 بالمائة.

- علي بن فليس تحصل على 934 896 صوت معبر عنها اي بنسبة 55 ، 10 بالمائة.

- عز الدين ميهوبي تحصل على 753 617 صوت معبر عنها اي بنسبة 26 ، 7 بالمائة.

- عبد العزيز بلعيد تحصل على 808 566 صوت معبر عنها اي بنسبة 6ر66 بالمائة.