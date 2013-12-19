وقد حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس بنسبة 10،55 بالمائة متبوعا بمرشح التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ب7،26 بالمائة وأخيرا مرشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6،66 بالمائة.
رئاسيات 2019: النتائج الأولية تفرز فوز عبد المجيد تبون متبوعا بعبد القادر بن قرينة
أدرج يـوم : الجمعة, 13 كانون1/ديسمبر 2019 12:43 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 16 مرات
الجزائر - أفرزت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بنسبة بلغت 58،15 بالمائة متبوعا بمرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17،38 بالمائة، حسب ما اعلن عنه اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
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