رئاسيات :  المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر

وأوضحت السلطة أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة ما يزيد عن 50% من الأصوات, فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني من حيث الترتيب, وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر الجاري و 9 جانفي 2020 .
وكانت عملية فرز اصوات الناخبين قد بدأت مباشرة بعد اختتام عملية التصويت بمراكز الاقتراع المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بحضور ممثلي المترشحين والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق قد بلغت على الساعة الخامسة زوالا 06ر33 بالمائة.
ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية خمسة مترشحين, وهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس, رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة, رئيس الحكومة الاسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي