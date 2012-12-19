Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات :  المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 21:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
رئاسيات :  المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر

 الجزائر- سيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الخميس, في الفترة ما بين 16 و 25 ديسمبر الجاري, حسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.

وأوضحت السلطة أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة ما يزيد عن 50% من الأصوات, فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني من حيث الترتيب, وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر الجاري و 9 جانفي 2020 .

وكانت عملية فرز اصوات الناخبين قد بدأت مباشرة بعد اختتام عملية التصويت بمراكز الاقتراع المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بحضور ممثلي المترشحين والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق قد بلغت على الساعة الخامسة زوالا 06ر33 بالمائة.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية خمسة مترشحين, وهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس, رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة, رئيس الحكومة الاسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات :  المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 21:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.12

رئاسيات :  المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و 25 ديسمبر

19.12.12

حضور مكثف للإعلام الأجنبي

19.12.12

مدير حملة المترشح ميهوبي : "الانتخابات كانت ناجحة بكل المقاييس"

19.12.12

رئاسيات : تواصل عملية الفرز في ظروف حسنة بمراكز الانتخاب على مستوى ولايات الوطن

19.12.12

اختتام العملية الانتخابية بباريس و بداية فرز الأصوات

19.12.12

رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الخامسة مساءا

الأكثــر قـراءة

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021