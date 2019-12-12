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حضور مكثف للإعلام الأجنبي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 20:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- تم اعتماد أكثر من 180 صحفيا ومصورا وتقنيا ممثلين لستين (60) وسيلة إعلامية أجنبية من أجل تغطية الاقتراع الرئاسي, حسبما علمته وأج, اليوم الخميس, لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكد نائب رئيس السلطة, عبد الحفيظ ميلاط أنه من إجمالي 180 حاضرا, تم اعتماد 125 رج اعلام بصفة مؤقتة (من 7 إلى 14 ديسمبر) لتغطية الانتخاب الرئاسي, فيحين تم السماح لـ 55 مراسل دائم لوسائل إعلام مقيمة بالجزائر لتغطية هذا الحدث.

كما أبرز السيد ميلاط أنه تم توفير كل التسهيلات للفرق الإعلامية الأجنبية "للتحرك بكل حرية" عبر كامل التراب الوطني وضمان تغطية "بشفافية كاملة".

للإشارة فإن الفرق الإعلامية التي توافدت لاسيما من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والفيتنام وبلدان عربية أخرى, جاءت ممثلة لمختلف أسلاك الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإذاعة الدولية ووكالات أنباء إقليمية وعالمية.

هذا وقام الصحفيون, مرفوقون بفرقهم التقنية, بتغطية العملية الانتخابية عبر كامل أرجاء البلاد كما سجلوا حضورهم "بقوة" في المركز الدولي للمحاضرات إلى جانب نظرائهم الجزائيين. 

وتابع هؤلاء الصحفيون ونقلوا على المباشر, لصالح هيئاتهم, الندوات الصحفية التي نشطها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, وتابعوا طوال اليوم الخميس سير العملية الانتخابية وتطور نسب المشاركة وكذا ظروف تنظيم هذا الاقتراع.

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حضور مكثف للإعلام الأجنبي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 20:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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