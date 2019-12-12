مدير حملة المترشح ميهوبي : "الانتخابات كانت ناجحة بكل المقاييس"

الجزائر- اعتبر محمد فادن, مدير حملة المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الانتخابات "كانت ناجحة بكل المقاييس" رغم أن بعض الجهات "رفعت من سقف تحريضها على العنف ضد مؤسسات الدولة".

وصرح السيد فادن في لقاء مع الصحافة الوطنية بمقر المديرية العامة للحملة الانتخابية للمترشح ميهوبي, أن "الانتخابات كانت ناجحة بكل المقاييس لكن بعض الجهات التي يزعجها انتصار الجزائر وخروجها من الأزمة رفعت من سقف تحريضها على العنف ضد مؤسسات الدولة".

و اضاف بأن "هذه الجهات المعروفة بعدائها للجزائر والمتواجدة خارج أرض الوطن, منبوذة ولا تمثل أحدا ولا تقوم سوى بخدمة اجندات أجنبية".

وحول سير العملية الانتخابية, أعرب السيد فادن عن تنديده, بقوة, "بالدعوة الصريحة لاستخدام العنف قصد عرقلة العملية الانتخابية". من جهة أخرى, أثنى المتحدث على سلوك الجهات الأمنية التي أكدت "وطنيتها" و "مهنيتها" من خلال "عدم الاستجابة للاستفزازات وتجنب الانزلاق الى العنف".

وتتواصل حاليا عملية فرز اصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية بمراكز الاقتراع المتواجدة عبر أغلب ولايات الوطن وهذا بحضور ممثلي المترشحين الخمسة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق قد بلغت على الساعة الخامسة مساء 06ر33 بالمائة بعد أن كانت 43ر20 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا.