رئاسيات : تواصل عملية الفرز في ظروف حسنة بمراكز الانتخاب على مستوى ولايات الوطن

وكانت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق قد بلغت على الساعة الخامسة زوالا 06ر33 بالمائة بعد أن كانت قد بلغت 43ر20 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا.

وقد اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, أن النسبة الوطنية المسجلة تفيد بأن النسبة النهائية للمشاركة ستفوق تلك المسجلة خلال الرئاسيات السابقة.

وأشاد السيد شرفي بالمناسبة بالحضور "الهام" لممثلي المترشحين الخمس على مستوى مكاتب ومراكز التصويت عبر الوطن.

وعن سير العملية الانتخابية, كشف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عبد الحفيظ ميلاط, أن مراكز الانتخاب عرفت "اقبالا كبيرا" من قبل المنتخبين في الساعات الأولى من الاقتراع, مبرزا أن الهيئة قررت "نشر كل محاضر فرز الاصوات على موقعها مع انتهاء العملية الانتخابية".

وبخصوص ظروف إجراء العملية الانتخابية وحالات غلق بعض مكاتب الاقتراع من قبل المعارضين للانتخابات, قال ذات المسؤول بأن العملية الانتخابية تجري بصفة "عادية وسلسة" باستثناء بعض الاحداث في "عدد محدود من الأماكن".

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية, تم تجنيد مجموع 501.031 مؤطر, من بينهم 427.854 مؤطر مكاتب التصويت و 66.410 مؤطر بمراكز التصويت و 6.164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و 147 مؤطر اللجان الانتخابية الولائية و 456 مؤطر اللجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

وفي ذات السياق, تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني, منها 135 مكتب متنقل, مقسمة كما يلي: 30.301 مكتب خاص بالرجال و 26.569 مكتب خاص و4.009 مكتب مختلط. أما مراكز التصويت, فبلغ عددها 13.181 مركز, منها 1.756 خاصة بالنساء.

ويتنافس على منصب القاضي الأول للبلاد في هذه الانتخابات خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما, ويتعلق الامر بكل من, رئيس "جبهة المستقبل"

بلعيد عبد العزيز, مرشح "طلائع الحريات" بن فليس علي, رئيس "حركة البناء الوطني" بن قرينة عبد القادر, المترشح الحر تبون عبد المجيد, والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, ميهوبي عز الدين.