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اختتام العملية الانتخابية بباريس و بداية فرز الأصوات

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
اختتام العملية الانتخابية بباريس و بداية فرز الأصوات

باريس - اختتمت مساء اليوم الخميس بباريس عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر على الساعة السابعة (19:00 سا)  على مستوى المقاطعات القنصلية الخمس، بعد ستة ايام من الاقتراع، حسبما لاحظته "واج" في عين المكان.

و قد تبع ذلك الشروع في فرز اصوات الناخبين بحضور مؤطري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تحت انظار ممثلي المرشحين للرئاسيات و وسائل الاعلام المعتمدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تجدر الاشارة الى ان المنطقة 1 بباريس تعد 319.328 ناخبا و تغطي خمس مقاطعات قنصلية ب 83.999 بكريتاي التي تحتوي على 8 مكاتب اقتراع و 81.098 ببونيي (12 مكتب اقتراع)، 62.944  ببونتواز (14 مكتب) و 51.258 بنانتير (12 مكتب) و 40.127 بباريس (11 مكتب اقتراع).

أما مجموع الجزائريين المسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج فيقدر ب914.308 ناخبا، وذلك من اجل الاختيار بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية و يتعلق الامر بكل من عبد المجيد تبون و علي بن فليس و عبد القادر بن قرينة و عز الدين ميهوبي و عبد العزيز بلعيد.

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اختتام العملية الانتخابية بباريس و بداية فرز الأصوات
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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