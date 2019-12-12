اختتام العملية الانتخابية بباريس و بداية فرز الأصوات

باريس - اختتمت مساء اليوم الخميس بباريس عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر على الساعة السابعة (19:00 سا) على مستوى المقاطعات القنصلية الخمس، بعد ستة ايام من الاقتراع، حسبما لاحظته "واج" في عين المكان.

و قد تبع ذلك الشروع في فرز اصوات الناخبين بحضور مؤطري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تحت انظار ممثلي المرشحين للرئاسيات و وسائل الاعلام المعتمدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تجدر الاشارة الى ان المنطقة 1 بباريس تعد 319.328 ناخبا و تغطي خمس مقاطعات قنصلية ب 83.999 بكريتاي التي تحتوي على 8 مكاتب اقتراع و 81.098 ببونيي (12 مكتب اقتراع)، 62.944 ببونتواز (14 مكتب) و 51.258 بنانتير (12 مكتب) و 40.127 بباريس (11 مكتب اقتراع).

أما مجموع الجزائريين المسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج فيقدر ب914.308 ناخبا، وذلك من اجل الاختيار بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية و يتعلق الامر بكل من عبد المجيد تبون و علي بن فليس و عبد القادر بن قرينة و عز الدين ميهوبي و عبد العزيز بلعيد.