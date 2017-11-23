رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الخامسة مساءا -

اختتام الاقتراع الخاص برئاسيات 2019 وانطلاق عملية الفرز -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا -

بطولة فرنسا للسباحة (حوض صغير): مرتبة ثالثة للجزائري أسامة سحنون في سباق 100م فراشة -

رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الثالثة زوالا -

شرفي: الاقتراع نال نسبة مشاركة مرضية تتناسب وطموحات الشعب الجزائري للخروج من الأزمة -

رئاسيات 12 ديسمبر: تواصل عملية الاقتراع وسط ارتفاع لافت لنسبة المشاركة -

الجزائر تشارك بإيطاليا في الاجتماع ال15 لمبادرة 5 +5 دفاع -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 20،43 بالمائة على الساعة الثالثة بعد الظهر -

شرفي: نسبة مشاركة لدى الجالية الجزائرية بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا -

عملية الاقتراع بالوسط: توافد ملحوظ للناخبين عبر العديد من الولايات وتسجيل اختلالات في البعض منها -

رابحي يدعو المواطنين إلى التوجه لمكاتب الاقتراع بكثافة من أجل الجزائر الجديدة -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا -

تسجيل إقبال كبير على مراكز الانتخاب في الساعات الأولى من الاقتراع -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر -

الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي -

عبد المجيد تبون: رئاسيات 12 ديسمبر فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب -

الصحراء الغربية: نحو استحقاقات إضافية للتصدي ل دسائس ومؤامرات الاحتلال ومن يتواطئ معه -