|الولاية
|
نسبة المشاركة
|
أدرار
|46.05
|الشلف
|33.27
|الأغواط
|45.73
|أم البواقي
|32.12
|باتنة
|35.47
|بجاية
|0.18
|بسكرة
|37.07
|بشار
|44.64
|بليدة
|33.02
|البويرة
|17.06
|تمنراست
|41.86
|تبسة
|33.09
|تلمسان
|37.30
|تيارت
|42.42
|تيزي وزو
|0.04
|الجزائر
|19.68
|جلفة
|38.99
|جيجل
|35.65
|سطيف
|34.29
|سعيدة
|42.37
|سكيكدة
|38.09
|سيدي بلعباس
|43.70
|عنابة
|33.90
|قالمة
|41.19
|قسنطينة
|30.36
|المدية
|39.89
|مستغانم
|36.78
|مسيلة
|38.25
|معسكر
|40.92
|ورقلة
|37.68
|وهران
|33.38
|البيض
|47.47
|اليزي
|41.58
|برج بوعريريج
|32.52
|بومرداس
|21.32
|الطارف
|41.97
|تندوف
|57.13
|تيسمسيلت
|39.95
|الوادي
|33.65
|خنشلة
|37.91
|سوق أهراس
|37.09
|تيبازة
|36.46
|ميلة
|34.69
|عين الدفلة
|37.90
|نعامة
|45.82
|عين تموشنت
|42.48
|غرداية
|33.54
|غليزان
|41.72
رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الخامسة مساءا
أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:58 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
صورة وأج
الجزائر - فيما يلي نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الساعة الخامسة مساءا:
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