اختتام الاقتراع الخاص برئاسيات 2019 وانطلاق عملية الفرز

الجزائر - اختتمت مساء اليوم الخميس على الساعة السابعة مساء وعبر كامل التراب الوطني عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2019.

وفور غلق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر كافة مراكز الاقتراع الموجودة عبر ولايات الوطن.

وكانت نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق قد بلغت على الساعة الـ 11 صباحا 92ر7 بالمائة لترتفع الى نسبة 43 ر20 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا و 06ر33 على الساعة الخامسة زوالا.

ويتنافس على منصب القاضي الأول للبلاد في هذه الانتخابات ،خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الامر بكل من، رئيس "جبهة المستقبل" بلعيد عبد العزيز، مرشح "طلائع الحريات" بن فليس علي، رئيس "حركة البناء الوطني" بن قرينة عبد القادر، المترشح الحر تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ميهوبي عز الدين.

وكانت نتائج عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، مثلما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وفي ذات السياق تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتب متنقل.

وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قد شرعوا يوم السبت الماضي في التصويت في اطار هذه الاستحقاقات.

من جانبهم، يؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي منذ يوم الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة.