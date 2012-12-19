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رئاسيات 2019: انطلاق عملية فرز أصوات الجالية الجزائرية المقيمة بتونس

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

تونس - انطلقت مساء الخميس في حدود الساعة السابعة مساء، عملية فرز أصوات الناخبين من أفراد الجالية الجزائرية بتونس، في اطار الرئاسيات بعد اختتام العملية الانتخابية التي دامت 6 أيام.

وتتم هذه العملية بحضور مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا ممثلي بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بالإضافة الى عدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بتونس والمسجلة بالمراكز القنصلية الثلاثة (تونس، الكاف و قفصة).

وكانت الجالية الجزائرية بتونس قد واصلت الخميس أداء واجبها الانتخابي لليوم السادس والأخير في ظروف عادية مع ارتفاع "مقبول" في نسبة المشاركة، حسب ما أفاد به مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نصر الدين دكلي، حيث دعا الناخبون الى ضرورة المشاركة في الاقتراع من اجل "احداث التغيير نحو الأفضل" وكذا "الحفاظ على الاستقرار".

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رئاسيات 2019: انطلاق عملية فرز أصوات الجالية الجزائرية المقيمة بتونس
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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