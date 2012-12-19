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رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا

الجزائر - بلغت النسبة الوطنية للمشاركة في الانتخابات لرئاسية 33،06 بالمائة على الساعة الخامسة مساء، حسب ما أعلنه، اليوم الخميس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأشار السيد شرفي أن نسبة المشاركة تجاوزت 40 بالمائة في عدة ولايات من لوطن، على غرار أدرار 46،06 بالمائة والأغواط 45،73 بالمائة وتمنراست 41 بالمائة وتيارت 42 بالمائة وسعيدة 42،37 بالمائة وسيدي بلعباس 43،70 بالمائة وقالمة 41،19 بالمائة والنعامة 45،82 بالمائة وإليزي 48 بالمائة.

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كما أكد السيد شرفي أن عدة ولايات أخرى من الوطن قد شهدت مشاركة قاربت نسبة الـ 50 بالمائة، معتبرا أن الاقتراع الرئاسي الذي يتنافس فيه المترشحون الخمسة قد نال نسبة مشاركة "جد مرضية".

هذا ومن المنتظر، حسب رئيس السلطة، أن تقارب نسب المشاركة أو تفوق الـ 50 بالمائة عند نهاية عملية التصويت.

آخر تعديل على الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 20:23
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رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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