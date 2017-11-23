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رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الثالثة زوالا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الثالثة زوالا صورة وأج

 الجزائر - فيما يلي نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الساعة الثالثة زوالا : 

الولاية
نسبة المشاركة

أدرار

 30.52
الشلف 20.43
الأغواط  29.93
أم البواقي 21.14
باتنة 21.67
بجاية 0.14
بسكرة  25.35
بشار 30.25
بليدة 20.70
البويرة  12.05
تمنراست 29.11
تبسة 19.35
تلمسان 22.98
تيارت  25.41
تيزي وزو 0.04
الجزائر 12.39
جلفة 27.05
جيجل 21.40
سطيف 19.60
سعيدة 25.68
سكيكدة 20.94
سيدي بلعباس  27.52
عنابة 20.40
قالمة 22.93
قسنطينة 17.14
المدية  25.59
مستغانم 21.64
مسيلة  22.53
معسكر 25.61
ورقلة 25.31
وهران 21.55
البيض 30.06
اليزي 29.36
برج بوعريريج 19.89
بومرداس 13.88
الطارف 22.53
تندوف 43.97
تيسمسيلت 25.23
الوادي 20.97
خنشلة 22.28
سوق أهراس 20.52
تيبازة 21.32
ميلة 19.64
عين الدفلة 23.26
نعامة 30.79
عين تموشنت 25.07
غرداية 21.76
غليزان  26.78
آخر تعديل على الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 20:07
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الثالثة زوالا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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