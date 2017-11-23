|الولاية
|
نسبة المشاركة
|
أدرار
|30.52
|الشلف
|20.43
|الأغواط
|29.93
|أم البواقي
|21.14
|باتنة
|21.67
|بجاية
|0.14
|بسكرة
|25.35
|بشار
|30.25
|بليدة
|20.70
|البويرة
|12.05
|تمنراست
|29.11
|تبسة
|19.35
|تلمسان
|22.98
|تيارت
|25.41
|تيزي وزو
|0.04
|الجزائر
|12.39
|جلفة
|27.05
|جيجل
|21.40
|سطيف
|19.60
|سعيدة
|25.68
|سكيكدة
|20.94
|سيدي بلعباس
|27.52
|عنابة
|20.40
|قالمة
|22.93
|قسنطينة
|17.14
|المدية
|25.59
|مستغانم
|21.64
|مسيلة
|22.53
|معسكر
|25.61
|ورقلة
|25.31
|وهران
|21.55
|البيض
|30.06
|اليزي
|29.36
|برج بوعريريج
|19.89
|بومرداس
|13.88
|الطارف
|22.53
|تندوف
|43.97
|تيسمسيلت
|25.23
|الوادي
|20.97
|خنشلة
|22.28
|سوق أهراس
|20.52
|تيبازة
|21.32
|ميلة
|19.64
|عين الدفلة
|23.26
|نعامة
|30.79
|عين تموشنت
|25.07
|غرداية
|21.76
|غليزان
|26.78
رئاسيات: نسب المشاركة في ولايات الوطن المعلن عنها على الساعة الثالثة زوالا
أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 18:58 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
صورة وأج
الجزائر - فيما يلي نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الساعة الثالثة زوالا :
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