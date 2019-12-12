آخر يوم للتصويت بالنسبة للجالية الوطنية بباريس 

باريس - يواصل الجزائريون المقيمون بباريس، على بعد أقل من ساعتين من غلق مكاتب التصويت في حدود الساعة السابعة مساء (19h00)، توافدهم على صناديق الاقتراع من أجل تأدية واجبهم الانتخابي في إطار الانتخابات الرئاسية.

هذا وعبر منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في المنطقة 1، بوعلام بورنان عن ارتياحه للسير الحسن لعملية الاقتراع، مفيدا ان عملية فرز الأصوات ستنطلق مباشرة بعد غلق المكاتب.

وأوضح أن "عملية فرز الأصوات ستنطلق مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت، وهذا بحضور الطاقم الذي يشرف على التأطير وممثلي المترشحين والمواطنين الراغبين في المشاركة في هذه العملية اضافة إلى وسائل الاعلام المعتمدة".

وأكد ذات المسؤول أن "السلطة تتخذ، طبقا للقانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بتأسيسها، كل الاجراءات والتدابير التي تضمن السير الحسن لعملية الفرز بكل نزاهة وشفافية وحياد، ودون أي تمييز بين المترشحين".

ولهذا الغرض، أشار منسق السلطة بالمنطقة 1 التي تضم كل من باريس وكريتاي وبوبيني وبونتواز ونانتير، أن ممثلي المترشحين بوسعهم الحصول على نسخ المحاضر المختلفة طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما أوضح أن الترتيبات الأمنية "الهامة" التي تمت تعبئتها أمام المواقع القنصلية، اليوم الخميس، كان بطلب من السلطات الجزائرية القنصلية و الدبلوماسية لدى السلطات الفرنسية.

ومن جانب أخر، و بخصوص احتمال محاولات تزوير|،أصر مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة بباريس، رضا مشري على طمأنة الرعايا الجزائريين، مبرزا الإجراءات "المضادة للتزوير" التي أقرتها المستقلة.

وفي هذا المنحى، سبق و أن طمأن المكلف بالاتصال لدى ذات السلطة المواطنين بأنه " لن يحدث تزوير بفضل الأليات الجديدة التي ترتكز على الاعلام الألي و التكنولوجيا الجد المتقدمة الذين أقرتهما ذات السلطة لأجل صون أصوات الناخبين".

واسترسل المسؤول نفسه ملحا يقول "هذه الادوات المبتكرة ستحول دون اختراق محاضر ذات السلطة و ستصون أكثر نتائج الانتخابات".

يذكر أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم 914.089 ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتب للتصويت، حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الديبلوماسية 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين موزعين عبر ثمانية مناطق جغرافية، في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.

للتذكير ، يتنافس خمسة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر و يتعلق الامر بكل من عبد المجيد تبون و علي بن فليس و عبد القادر بن قرينة و عز الدين ميهوبي و عبد العزيز بلعيد.