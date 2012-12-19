رئاسيات 12 ديسمبر: إقبال متزايد للناخبين على مكاتب الإقتراع بالجنوب

ورقلة - تواصلت العملية الإنتخابية للرئاسيات مساء اليوم الخميس عبر مختلف مكاتب الاقتراع المفتوحة بكل ولايات جنوب الوطن في أجواء يطبعها التنظيم المحكم والإقبال المتزايد للناخبين، حسبما لاحظه صحفيو "وأج".

ويسجل بكل مكاتب التصويت ببلدية تندوف طوابير طويلة للناخبين الوافدين لأداء واجبهم الإنتخابي حيث يتواصل الإقتراع لاختيار رئيس جمهورية جديد للجزائر.

و عبر عدد من الناخبين في انطباعات جمعتها "وأج" ببعض مكاتب الإقتراع بعاصمة الولاية عن "فخرهم'' للمشاركة في هذا الإستحقاق الرئاسي الذي اعتبروه ''محطة مفصلية '' في تاريخ الجزائر و مستقبلها.

وأكد الشاب أحمد قريندي بأن طول الطابور لم يمنعه من انتظار دوره للمشاركة في اختيار رئيس للجزائر، مشيدا بدور المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لتوفيرها الظروف التنظيمية الجيدة لعملية الإقتراع على مستوى مركز الإنتخاب "العربي التبسي" ببلدية تندوف الذي أدلى فيه بصوته.

ومن جهتها اختارت السيدة هنية (متقاعدة من قطاع الصحة) الزغرودة الجزائرية للتعبير عن فرحتها عقب الإدلاء بصوتها في هذا الموعد الذي اعتبرته عرسا وطنيا و مناسبة كبيرة للتغيير و" اختيار الأفضل للجزائر" ، وقد صنعت هذه الناخبة أجواء متميزة بمركز الإنتخاب " بليلة محمد" بحي النصر بعاصمة الولاية .

كما يتواصل إقبال الناخبين على مختلف مراكز الإنتخاب بولاية تمنراست سيما من العنصر النسوي اللائي يفضلن الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهن.

نفس وتيرة الإقبال المتزايد تشهدها أيضا مراكز الإقتراع بولاية الوادي على غرار مركز الإنتخاب "نساء" بالمدرسة الإبتدائية العربي بني ببلدية قمار ومركز الإنتخاب "رجال" بالمدرسة الإبتدائية رضا حوحو بنفس البلدية.

وأكد مؤطرون ومراقبون بهذين المركزين أن العملية الإنتخابية تجري ''في ظروف حسنة ''.

وتجتاح أجواء مماثلة عديد مراكز الإقتراع ببلدية ورقلة من بينها مركز رابعة العدوية بالقصر العتيق المخصص للعنصر النسوي حيث تواصل الناخبات الإقبال وبكثافة في الفترة المسائية لأداء واجبهن الإنتخابي بهذا المركز الذي يحصي 2.147 ناخبة بالقوائم الإنتخابية، كما أوضح رئيس المركز الحاج حسين بن ختو .

وكانت الحاجة فاطمة (80 سنة) من بين الناخبات بذات المركز التي أكدت في تصريح لـوأج أهمية هذا الموعد الانتخابي معربة عن أملها في أن يساهم في " تعزيز استقرار الوطن".

ولم يختلف المشهد بمركز سيدي عبد الرحمان بذات القصر وبمركز الإمام الغزالي بحي بني ثور ، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز الإنتخاب بن عامر بلخير بحي سيدي بوغوفالة ، حيث يسجل استمرار توافد الناخبين .

وتتواصل العملية الإنتخابية للرئاسيات في الفترة المسائية في ظروف عادية بولايتي غرداية و الأغواط حيث أعرب ناخبون ببلدية بن ناصر بن شهرة ( الأغواط) في تصريح عن "ارتياحهم" للسير الحسن للإقتراع .

وفي بلدية قصر الحيران صرح محمد القريشي حجاج (طالب جامعي 29 سنة ) أنه "قدم للتصويت لأول مرة في حياته" ، موضحا أن السبب الذي دفعه للإنتخاب هذه المرة هو "إيمانه بأن الإنتخابات هي المخرج الوحيد من الوضع السياسي الراهن للبلاد" داعيا بالمناسبة كل الشباب للتوجه بقوة نحو صناديق الإقتراع.

وأكد المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بولاية الأغواط عيسى لحا? في تصريح للصحافة المحلية أن نسب المشاركة في هذا الموعد الإنتخابي ''جد محترمة'' و تعبر - حسبه- عن مدى تحلي الناخبين بروح المسؤولية و المواطنة الحقيقية.

وتتواصل العملية الإنتخابية وبشكل عام في ظروف عادية عبر مجموع ولايات جنوب الوطن، ماعدا وعلى سبيل المثال لا الحصر تلقي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بورقلة 35 شكوى عبر الخط الأخضر والتي تعلقت بالخصوص بعدم إدراج أسماء ناخبين بالقوائم الإنتخابية، حيث تم التكفل بهذه المسألة ، حسب ما أفاد المكلف بالإعلام بالمندوبية مصطفى قاصب.

ويبلغ مجموع تعداد الهيئة الناخبة بولايات ورقلة و الأغواط و غرداية والوادي وبشار و أدرار و تمنراست و تندوف أكثر من 017ر2 مليون ناخب وناخبة موزعين عبر 1.180 مركز انتخاب التي تحصي 5.211 مكتب تصويت من ضمنها 111 مكتب متنقل.