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ارتفاع "مقبول" في نسبة مشاركة الجالية الجزائرية بتونس في آخر أيام الاقتراع (مندوب السلطة)

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

تونس - واصلت اليوم الخميس الجالية الجزائرية بتونس أداء واجبها الانتخابي في إطار الرئاسيات، لليوم السادس والأخير في ظروف "عادية" مع ارتفاع "مقبول" في نسبة المشاركة بالمراكز القنصلية الثلاثة، حسب ما أفاد به مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نصر الدين دكلي.

وصرح السيد دكلي ل"وأج" بمركز انتخاب القنصلية العامة للجزائر بتونس أن "الجالية الجزائرية بتونس واصلت لليوم السادس والأخير أداء واجبها الانتخابي في ظروف عادية"، مبرزا ان "نسبة الاقبال على مراكز الانتخابات بالمراكز القنصلية الثلاثة عرف ارتفاعا مقبولا الخميس مقارنة بالأيام السابقة".

وكشف نفس المتحدث أن عملية الفرز بالمراكز القنصلية الثلاثة، وهي القنصلية العامة بتونس والكاف وقفصة ستنطلق في حدود الساعة السابعة مساء.

للإشارة، فإن تعداد الهيئة الناخبة من الجالية الجزائرية المسجلة على مستوى القنصلية العامة بتونس يضم 13972 ناخب موزع على 11 ولاية بوسط تونس.

وكان الناخبون من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتونس قد دعوا، عقب أداء واجبهم الانتخابي، الى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من اجل "احداث التغيير نحو الأفضل" وكذا "الحفاظ على الاستقرار".

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ارتفاع "مقبول" في نسبة مشاركة الجالية الجزائرية بتونس في آخر أيام الاقتراع (مندوب السلطة)
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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