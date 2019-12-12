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رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدي واجبه الانتخابي 

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدي واجبه الانتخابي 

الجزائر - أدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، واجبه الانتخابي في اطار الانتخابات الرئاسية.

ومارس السيد شرفي حقه المدني بالمدرسة الابتدائية "الاخوة الهاشمي" بالأبيار، بحضور العديد من الصحافيين يمثلون وسائل الاعلام  الوطنية و الدولية.

و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد ان وضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع، ان "هذا الانتخاب له خصوصية و كل مواطن جزائري سيكون له الشعور، من خلال مشاركته، بانه ساهم في اخراج بلده من الوضع المتأزم و انه شارك في بناء جزائر جديدة".

ودعا السيد شرفي "جميع المواطنين الى المشاركة في هذا الانتخاب"، معربا في هذا السياق عن امله في أن "يكون الشباب الجزائري واعيا بان صوته الانتخابي سيكون له تأثير على حاضر و على مستقبل البلد ايضا".

وفي رده على سؤال حول نسبة المشاركة، اعتبر المسؤول ان التوافد على هذه الانتخابات "تجاوز" ذلك الذي سجل في رئاسيات 2014، مشيرا ان نسبة المشاركة "تجاوزت" خلال الصبيحة في 16 ولاية النسبة التي سجلت سنة 2014.

ويبلغ عدد الهيئة الناخبة المدعوة لاختيار رئيس جمهورية لعهدة خمس سنوات، 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتنافس على منصب القاضي الاول للبلاد  في هذه الانتخابات ،خمسة مترشحين، ويتعلق الامر بكل من، علي بن فليس و عبد المجيد تبون و عز الدين ميهوبي و عبد العزيز بلعيد و عبد القادر بن قرينة.

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رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدي واجبه الانتخابي 
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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