الجزائر تشارك بإيطاليا في الاجتماع ال15 لمبادرة "5 +5 دفاع"

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار نشاطات مبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2019، وممثلا للسيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شارك اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم 12 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال الاجتماع الخامس عشر (15) لوزراء دفاع الدول الأعضاء في هذه المبادرة التي تتولى رئاستها دولة ليبيا خلال السنة الجارية".
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع "الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم إلى جانب الجزائر كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، كما تم أيضا مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتكريس التشاور والحوار بين البلدان الأعضاء بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع، غرب حوض البحر الأبيض المتوسط".
بهذه المناسبة، صادق وزراء وممثلي بلدان المبادرة على حصيلة النشاطات المنفذة خلال السنة الجارية وعلى مخطط عمل السنة المقبلة، قبل إصدار الإعلان المشترك، لتختتم الأشغال بتسليم الرئاسة الدورية لدولة مالطا لحساب سنة 2020، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.