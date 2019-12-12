شرفي: نسبة مشاركة لدى الجالية الجزائرية بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ان نسبة المشاركة في الاقتراع لرئاسيات 12 ديسمبر لدى الجالية الجزائرية بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ لتبلغ 7،52 بالمائة الى غاية الساعة ال11 من صباح اليوم الخميس.

وكشف السيد شرفي ان نسبة مشاركة افراد الجالية الجزائرية في مدينة ليون الفرنسية مثلا بلغت 11،63 بالمائة وفي منطقة آسيا (ابو ظبي) 14،42 بالمائة، فيما سجلت نسبة المشاركة على مستوى منطقة افريقيا (تونس) 15،81 بالمائة.

كما أكد أن ممثلي المترشحين الخمس كانوا متواجدين بكثافة في مختلف مكاتب التصويت بالخارج، حيث قدر عددهم ب 729 يتابعون عن كثب مجريات عملية الاقتراع خارج البلاد والتي كان قد شرع فيها يوم السبت الماضي.

يذكر أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم 914.089 ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتب للتصويت، حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الديبلوماسية 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين موزعين عبر ثمانية مناطق جغرافية، في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.

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وفي موضوع ذي صلة، كان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، قد أعرب عن استنكاره للاعتداءات اللفظية والجسدية التي سجلت في حق أفراد من الجالية الجزائرية بالخارج لدى إدلائهم بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي، مشيرا إلى أن هذه التصرفات، التي "لا تمثل الجزائري، ستكون محل متابعات قضائية عند إيداع شكاوى بشأنها، على غرار ما هو متبع في كل الدول".

وأضاف الوزير بأنه أصدر تعليمات للدبلوماسيين لتقديم شكاوى بخصوص تعرض الممتلكات والممثليات القنصلية والدبلوماسية إلى الاعتداء.