|الولاية
|
نسبة المشاركة
|
أدرار
|13.01
|الشلف
|8.32
|الأغواط
|9.83
|أم البواقي
|7.61
|باتنة
|8.92
|بجاية
|0.12
|بسكرة
|8.99
|بشار
|10.16
|بليدة
|8.01
|البويرة
|5.38
|تمنراست
|15.51
|تبسة
|6.17
|تلمسان
|8.93
|تيارت
|10.72
|تيزي وزو
|0.02
|الجزائر
|4.77
|جلفة
|11.51
|جيجل
|8.18
|سطيف
|8.04
|سعيدة
|9.59
|سكيكدة
|7.49
|سيدي بلعباس
|11.45
|عنابة
|7.02
|قالمة
|8.57
|قسنطينة
|6.05
|المدية
|10.41
|مستغانم
|9.22
|مسيلة
|8.70
|معسكر
|10.04
|ورقلة
|10.37
|وهران
|7.22
|البيض
|12.44
|اليزي
|15.44
|برج بوعريريج
|8.13
|بومرداس
|5.77
|الطارف
|7.96
|تندوف
|17.83
|تيسمسيلت
|11.30
|الوادي
|8.19
|خنشلة
|9.30
|سوق أهراس
|7.65
|تيبازة
|7.50
|ميلة
|6.53
|عين الدفلة
|8.41
|نعامة
|13.79
|عين تموشنت
|9.34
|غرداية
|7.86
|غليزان
|11.20
رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا
أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 15:18 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
صورة وأج
الجزائر- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن حتى الساعة 11 صباحا, والتي جاءت كما يلي
كلـمات مفتـاحيــة :