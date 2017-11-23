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رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا صورة وأج

      الجزائر- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن حتى الساعة 11 صباحا, والتي جاءت كما يلي 

 

الولاية
نسبة المشاركة

أدرار

 13.01
الشلف 8.32
الأغواط  9.83
أم البواقي 7.61
باتنة 8.92
بجاية 0.12
بسكرة  8.99
بشار 10.16
بليدة 8.01
البويرة  5.38
تمنراست 15.51
تبسة 6.17
تلمسان  8.93
تيارت  10.72
تيزي وزو 0.02
الجزائر 4.77
جلفة 11.51
جيجل 8.18
سطيف  8.04
سعيدة 9.59
سكيكدة 7.49
سيدي بلعباس  11.45
عنابة 7.02
قالمة 8.57
قسنطينة 6.05
المدية  10.41
مستغانم 9.22
مسيلة  8.70
معسكر 10.04
ورقلة 10.37
وهران 7.22
البيض 12.44
اليزي 15.44
برج بوعريريج 8.13
بومرداس 5.77
الطارف 7.96
تندوف 17.83
تيسمسيلت 11.30
الوادي 8.19
خنشلة 9.30
سوق أهراس 7.65
تيبازة 7.50
ميلة 6.53
عين الدفلة 8.41
نعامة 13.79
عين تموشنت 9.34
غرداية 7.86
غليزان  11.20
آخر تعديل على الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 15:42
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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