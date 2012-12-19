شرفي: فتح 90 بالمائة من مراكز التصويت على المستوى الوطني

الجزائر - أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس بالجزائر، انه تم فتح 90 بالمائة من مراكز التصويت على المستوى الوطني مع انطلاق عملية التصويت للرئاسيات، مشيرا الى أن عملية الإنتخاب عرفت "إقبالا محترما" في أغلب مدن الجزائر.

وقال السيد شرفي في تصريح صحفي عقب انطلاق عملية الاقتراع الوطني للانتخابات الرئاسية بمشاركة خمس مترشحين، أنه تم فتح 90 بالمائة من مراكز التصويت من إجمالي 13.295 مركز تصويت على المستوى الوطني.

وفيما يخص مكاتب الانتخاب، قال المسؤول انه "من بين 61.293 مكتب تصويت، 5 بالمائة منها فقط (حوالي 3.600 مكتب) عرفت بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تسعى لإيجاد الحلول المناسبة ليصل عدد المكاتب المفتوحة إلى 100 بالمائة".

وأكد المسؤول أنه بصفة عامة "ماعدا بعض النقاط التي تعرف صعوبات هناك إقبال محترم في أغلب مدن الجزائر وبعض المراكز ومكاتب التصويت تعرف طوابير من المنتخبين".

كما أشار السيد شرفي إلى أنه تم تجنيد أكثر من 500 ألف مؤطر منهم 430 ألف يشتغلون بصفة عادية، مضيفا انه سيتم تعويض الذين لم يلتحقوا بعد بالمستخلفين المجندين حاليا داخل المركز.

وبخصوص ممثلي المترشحين، قال أنه من بين 729 ممثل للمترشحين 430 التحقوا بمكاتب التصويت، مشيرا إلى أنهم "عادة يتأخرون في الالتحاق" وحضورهم بقوة منذ بداية الإقتراع يدل على "يقظة المترشحين للانتخابات وحرصهم على مراقبة العملية برمتها".

من جهة أخرى، أشار السيد شرفي الى ارتفاع نسبة المشاركة بالنسبة للجالية في بعض المراكز التي عرفت بعض الصعوبات من قبل والتي لم تعرف أي طارئ اليوم كمركز ليون (فرنسا) أين ارتفعت نسبة المشاركة في حدود الساعة العاشرة (10 سا) إلى 63ر11 بالمائة، مضيفا أنها بلغت في نفس التوقيت 42ر14 بأبو ظبي و 81ر15 بالمائة في تونس.