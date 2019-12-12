السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوهران: التكفل بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين

وأبرز بلعون محمد أن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلقت 43 انشغالا يتعلق بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين على مستوى المكاتب التي اعتادوا التصويت فيها, مشيرا الى أن هذا الإشكال يخص "فقط بلدية وهران".
وأضاف ذات المتحدث أنه فور تلقي الهيئة هذا الانشغال تم توجيه هؤلاء المواطنين إلى مصلحة الانتخابات على مستوى بلدية وهران المسخرة تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتكفل بهذا الانشغال مشيرا الى أنه "بإمكانهم أداء واجبهم الانتخابي بشكل عادي".
وقد وقفت وأج على بعض هذه الحالات بعدد من مراكز التصويت بعاصمة الولاية على غرار مركزي "رويس رايح" بحي شكيب أرسلان (شوبو سابقا) و"حسن قويدر" بحي "اللوز".