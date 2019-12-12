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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوهران: التكفل بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

وهران - تكفلت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوهران في الساعات الأولى من افتتاح مكاتب الاقتراع اليوم الخميس ب 43 انشغالا يتعلق بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين على مستوى بعض مكاتب الاقتراع بعاصمة الولاية , حسبما أفاد بذلك لوأج عضو بهذه الهيئة.

وأبرز بلعون محمد أن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلقت 43 انشغالا يتعلق بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين على مستوى المكاتب التي اعتادوا التصويت فيها, مشيرا الى أن هذا الإشكال يخص "فقط بلدية وهران".

وأضاف ذات المتحدث أنه فور تلقي الهيئة هذا الانشغال تم توجيه هؤلاء المواطنين إلى مصلحة الانتخابات على مستوى بلدية وهران المسخرة تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتكفل بهذا الانشغال مشيرا الى أنه "بإمكانهم أداء واجبهم الانتخابي بشكل عادي".

وقد وقفت وأج على بعض هذه الحالات بعدد من مراكز التصويت بعاصمة الولاية على غرار مركزي "رويس رايح" بحي شكيب أرسلان (شوبو سابقا) و"حسن قويدر" بحي "اللوز".

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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوهران: التكفل بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في قوائم الناخبين
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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