رابحي يدعو المواطنين إلى التوجه لمكاتب الاقتراع بكثافة من أجل "الجزائر الجديدة"

ووجه السيد رابحي في تصريح للصحافة عقب أدائه واجبه الانتخابي بمركز التصويت عبد القادر عيساوي بالشراقة، نداء للمواطنين حاثا إياهم على "التوجه إلى مكاتب الاقتراع بكثافة وتأدية واجبهم من أجل الجزائر الجديدة والمساهمة بذلك في المجهودات الرامية إلى ضمان استمرارية الدولة وتعزيز مناعة مؤسساتها وتحصين مبادئ الديمقراطية وتمكين البلاد من دوام الأمن والاستقرار والنمو والازدهار".
وأوضح الوزير في ذات السياق أنه أدلى بصوته "حبا للبلاد (...) ونصرة للمسارات البناءة والمبادرات الجادة والمساعي الخيرة الهادفة إلى انتقال البلاد إلى عهد جديد، عهد الديمقراطية الحقة والأمن والأمان والخير العميم".
وأضاف بالقول: "لقد انتخبت ولن أتنازل أبدا كمواطن عن حق الانتخاب، لأن هذا الحق قد كافحت من أجله الشعوب في عديد الدول، ولأنه وسيلة وسبيل لمساهمة المواطن في تسيير وإدارة الشؤون العامة ولكونه من أساليب الدول الديمقراطية في نقل السلطة بصفة سلمية".
وفي رده على سؤال بخصوص المعارضين لهذه الانتخابات وكذا مستعملي العنف ضد الناخبين، رد السيد رابحي قائلا أن "كل مواطن له الحق الكامل في الانتخاب أو عدم الانتخاب. أما بالنسبة لمستعملي العنف، فالمأمول هو عدول هؤلاء عن هذا السلوك السلبي لأن من يعارض المواطنين في ممارسة حقهم في الانتخاب هو معاد للديمقراطية ولحرية الآخر في التعبير وليس له عقل سليم وفي قلبه ضغينة وحقد ولا ينوي الخير للبلاد والعباد".