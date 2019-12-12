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الجالية الوطنية بتونس تؤكد على ضرورة المشاركة في الرئاسيات ل"ضمان التغيير" و"الحفاظ على الاستقرار"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

تونس - دعا الناخبون من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتونس، اليوم الخميس، الى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من اجل "احداث التغيير نحو الأفضل" وكذا "الحفاظ على الاستقرار".

وخلال اليوم السادس والأخير من سير عملية الاقتراع المخصصة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، شدد العديد من المقيمين بتونس الذين التقتهم "وأج" بمركز الانتخاب بالقنصلية العامة للجزائر بتونس، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تبقى "وسيلة لضمان التغيير وفوز المترشح الذي أقنع الجزائريين ببرنامجه"، على حد تعبير الشاب علي عوينات الذي ينحدر من ولاية سوق أهراس.

كما أوضح محمد صالح ميرة، وهو من واد سوف و يقطن بتونس منذ أكثر من ثلاثة عقود، أن الانتخابات الرئاسية هي وسيلة ل"تلبية مطالب غالبية الشعب الجزائري و المخرج الأمن للازمة السياسية التي تعيشها البلاد"، داعيا بهذه المناسبة رئيس الجمهورية القادم الى " تقوية الجبهة الداخلية وهو ما سينعكس إيجابيا على أوضاع الجالية الوطنية بالخارج".

ويرى ياسين واكلي 21 سنة وهو طالب في المعهد العالي للإعلام الألي بتونس أن تلبية مطالب الشعب تكون عن "طريق انتخاب رئيس الجمهورية يحظى بأغلبية"، داعيا الرئيس القادم إلى العمل من أجل "تحسين ظروف كافة أبناء الجزائر داخل وخارج الوطن".

أما السيدة مباركة بوذراع، التي انتخبت رفقة اثنين من أبنائها، فقد عبرت بهذه المناسبة عن رغبتها في أن تساهم هذه الانتخابات "في فتح صفحة جديدة وطي المساوئ والسلبيات"، مشددة على أن "إدلاء المواطنين بأصواتهم في هذه الانتخابات هو واجب وطني لتحقيق هذا الهدف".

وعلى مستوى مكتب الاقتراع المتواجد بولاية نابل، فقد عبرت السيدة حسينة طارزي عن أملها في أن تكون هذه الانتخابات "وسيلة لإصلاح الوضع في الجزائر وتغييره للأحسن"، كما شددت على ضرورة " التزام الرئيس القادم بما طلبه الشعب الجزائري في حراكهم السلمي و على رأسها تطهير البلاد من الفساد وبناء دولة الحق والقانون".

أما مصطفى سعيد وهو أستاذ جامعي بتونس فأوضح أن هذه الاستحقاقات "حق وواجب على كل جزائري سواء كان داخل او خارج الوطن"، مشيرا الى أن "الديمقراطية واختيار ممثل شرعي للشعب يكون بالانتخابات وليس وسيلة أخرى".

من جهته، كشف علي عيشاش، الذي ينحدر من ولاية تبسة، أن رئيس الجمهورية الذي ستفرزه هذه الانتخابات "تنتظره العديد من الورشات الداخلية كتطهير البلاد من المفسدين وتعزيز الحقوق والحريات وتنتظره أيضا ورشات أخرى كالتكفل بمشاكل الجالية بالخارج".

للإشارة، تتواصل الانتخابات المخصصة للجالية الجزائرية بتونس لليوم السادس على التوالي بالمراكز القنصلية الثلاثة وهي تونس العاصمة الكاف وقفصة ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم.

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الجالية الوطنية بتونس تؤكد على ضرورة المشاركة في الرئاسيات ل"ضمان التغيير" و"الحفاظ على الاستقرار"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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