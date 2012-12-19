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رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

الجزائر - بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على المستوى الوطني 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح السيد شرفي في ندوة صحفية حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية أن عدد المواطنين الذين توجهوا إلى مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي بلغ 373 939 1 مواطن من أصل 161 474 24 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، مبرزا أن "هذا الرقم ربما لا يعني الكثير بالنسبة للبعض لو تتم مقارنته مع نفس النسبة التي سجلت في رئاسيات 2014"، مضيفا أنه في 16 ولاية ارتفعت نسبة المشاركة اليوم مقارنة مع نفس الولايات خلال رئاسيات 2014.

آخر تعديل على الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 14:16
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رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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