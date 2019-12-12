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بن قرينة: الشعب يدرك جيدا كيف يستمر في حراكه عبر التوجه لصناديق الاقتراع

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
بن قرينة: الشعب يدرك جيدا كيف يستمر في حراكه عبر التوجه لصناديق الاقتراع

الجزائر - أكد المترشح للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الشعب الجزائري "يدرك جيدا كيف يستمر في حراكه الذي بدأه في 22 فبراير وذلك عبر التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار المترشح الذي سيستجيب لمطالب الحراك وسيعمل على تفكيك نظام العصابة ومنظومة الفساد".

وقال السيد بن قرينة، عقب أدائه لواجبه الانتخابي بمدرسة احمد عروة ببوشاوي (غرب العاصمة)، ان "الشعب الجزائري يدرك جيدا كيف يستمر في حراكه الذي بدأه في 22 فبراير وذلك عبر التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار المرشح الذي سيستجيب لمطالب الحراك وسيعمل على تفكيك العصابة ومنظومة الفساد التي أصبحت أقوى من الدولة ومؤسساتها".

وتعهد المترشح أنه في حال فوزه في الاستحقاقات الرئاسية فإن أولى القرارات التي سيتخذها ستكون "اعتماد القنوات التلفزيونية الخاصة في إطار دفتر شروط معين وشفاف حتى تتمكن من أداء مهامها بكل حرية ودون ابتزاز".

كما جدد السيد بن قرينة التأكيد على أنه لم يكن يوما "جزءا من العصابة"، ولطالما دعم الحراك الشعبي وشارك فيه. وقال أن "من بين شروط نزاهة الانتخابات خروج الشعب للانتخاب وحماية الصناديق الى جانب استمرار المؤسسة العسكرية في مرافقة الانتخابات"، معتبرا أنه "يفترض أن يصنع الحراك اليوم ملحمته في صناديق الاقتراع بثورة سلمية لاختيار من يمثله".

آخر تعديل على الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 14:17
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بن قرينة: الشعب يدرك جيدا كيف يستمر في حراكه عبر التوجه لصناديق الاقتراع
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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