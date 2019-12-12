تسجيل إقبال "كبير" على مراكز الانتخاب في الساعات الأولى من الاقتراع

و قال المسؤول في ندوة صحفية نظمت عقب انطلاق عملية الاقتراع الوطني أن "مراكز الاقتراع عرفت إقبالا كبيرا على المستوى الوطني في الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية"، مضيفا أن "كل الأرقام و الإحصائيات الدقيقة سيتم الإعلان عنها فور توفرها".
وردا عن سؤال حول ظروف إجراء العملية الانتخابية و حالات غلق بعض مكاتب الاقتراع من قبل المعارضين للانتخابات، قال ذات المسؤول بأن العملية الانتخابية تجري بصفة "عادية وسلسة باستثناء بعض الاحداث في عدد محدود من الأماكن".
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وبخصوص شفافية الانتخابات و نتائجها، كشف السيد ميلاط أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت نشر محاضر الفرز الرسمية لصناديق الاقتراع لكل مراكز الانتخاب على موقعها الرسمي بعد انتهاء عمليات الفرز .
من جهة أخرى، قال المسؤول، أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت تغطية 180 صحفي أجنبي ممثلين لمختلف وسائل الإعلام العالمية، مشيرا الى أن فرق الصحافة الأجنبية استفادت من كافة التسهيلات و منحت لها "حرية التنقل و التغطية بكل شفافية".