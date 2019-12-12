الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر

وأكد السيد بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء 10 ديسمبر معسكرا للجيش النيجيري بمنطقة اناتيس غرب البلد و الذي خلف العديد من الضحايا وسط الجنود النيجريين".
كما أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "و اذ ننحني أمام ضحيات عناصر الجيش النيجيري الذين لقوا حتفهم و هم يؤدون واجبهم خدمة لوطنهم فإننا نقدم تعازينا و نؤكد تعاطفنا و تضامننا مع عائلاتهم ومع الحكومة و الشعب النيجيري الشقيق".
وأضاف "نبقى على يقين بأن الارهاب في النيجر مثلما هو الحال بالنسبة لكل منطقة الساحل ستتصدى له مقاومة صارمة من قوات الأمن و شعوب و حكومات المنطقة الذين سيعرفون كيف يحاربون هذه الظاهرة الى غاية القضاء التام عليها".
ويذكر أن الاعتداء الذي استهدف الثلاثاء الماضي معسكرا للجيش النيجيري بمنطقة اناتيس قرب الحدود مع مالي قد خلف 71 ضحية و مفقودين حسبما أشار اليه أمس الاربعاء بيان لوزارة لدفاع النيجيرية.