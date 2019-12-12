عملية الاقتراع بالوسط: توافد ملحوظ للناخبين عبر العديد من الولايات وتسجيل اختلالات في البعض منها -

رابحي يدعو المواطنين إلى التوجه لمكاتب الاقتراع بكثافة من أجل الجزائر الجديدة -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا -

تسجيل إقبال كبير على مراكز الانتخاب في الساعات الأولى من الاقتراع -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر -

الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي -

عبد المجيد تبون: رئاسيات 12 ديسمبر فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب -

الصحراء الغربية: نحو استحقاقات إضافية للتصدي ل دسائس ومؤامرات الاحتلال ومن يتواطئ معه -

المترشح علي بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي -

قوجيل يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر إلى بر الأمان -

تنديد بالاعتداءات التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية بالخارج لدى تأديتهم لواجبهم الانتخابي -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يؤدي واجبه الانتخابي -

رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يؤدي واجبه الانتخابي -

رئاسيات- 2019 : موعد تاريخي ومرحلة حاسمة لبناء جزائر جديدة -

هزة أرضية قوتها 2ر3 درجة بولاية جيجل -

رئاسيات 12 ديسمبر: افتتاح مكاتب التصويت وبداية عملية الانتخاب -

رئاسيات 12 ديسمبر: الشعب الجزائري سيثبت وعيه و وطنيته -

بدوي : الانتخابات الرئاسية استحقاق مفصلي يتوج الارادة الشعبية في التغيير السلمي الهادئ -

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020 -