Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 12:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
الجزائر تدين &quot;بشدة&quot; الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر

الجزائر - أدانت الجزائر "بشدة " الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الثلاثاء الماضي معسكرا للجيش النيجيري في اناتيس، غرب النيجر مخلفا العديد من الضحايا من بين الجنود النيجريين، حسبما صرح به اليوم الخميس لوأج الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

وأكد السيد بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء 10 ديسمبر معسكرا للجيش النيجيري بمنطقة اناتيس غرب البلد و الذي خلف العديد من الضحايا وسط الجنود النيجريين".

كما أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "و اذ ننحني أمام ضحيات عناصر الجيش النيجيري الذين لقوا حتفهم و هم يؤدون واجبهم خدمة لوطنهم فإننا نقدم تعازينا و نؤكد تعاطفنا و تضامننا مع عائلاتهم ومع الحكومة و الشعب النيجيري الشقيق".

وأضاف "نبقى على يقين بأن الارهاب في النيجر مثلما هو الحال بالنسبة  لكل منطقة الساحل ستتصدى له مقاومة صارمة من قوات الأمن و شعوب و حكومات المنطقة الذين سيعرفون كيف يحاربون هذه الظاهرة الى غاية القضاء التام عليها".

ويذكر أن الاعتداء الذي استهدف الثلاثاء الماضي معسكرا للجيش النيجيري بمنطقة اناتيس قرب الحدود مع مالي قد خلف 71 ضحية و مفقودين حسبما أشار اليه أمس الاربعاء بيان لوزارة لدفاع النيجيرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 12:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.12

عملية الاقتراع بالوسط: توافد "ملحوظ" للناخبين عبر العديد من الولايات وتسجيل اختلالات في…

19.12.12

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوهران: التكفل بمواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين في…

19.12.12

رابحي يدعو المواطنين إلى التوجه لمكاتب الاقتراع بكثافة من أجل "الجزائر الجديدة"

19.12.12

وفد صحراوي يواصل استعراض قضية بلاده مع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في فرنسا

19.12.12

الجالية الوطنية بتونس تؤكد على ضرورة المشاركة في الرئاسيات ل"ضمان التغيير" و"الحفاظ على…

19.12.12

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

الأكثــر قـراءة

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج